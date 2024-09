Corriere dello Sport: “Il Palermo è alla ricerca della vittoria perduta in casa”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo a caccia della prima vittoria in casa

Il Palermo sta vivendo un periodo di difficoltà nelle partite casalinghe, con un dato preoccupante che evidenzia l’assenza di vittorie nelle ultime otto gare di regular season al “Barbera”. L’ultimo successo è stato nel playoff contro la Sampdoria, mentre da febbraio in poi la squadra ha collezionato cinque pareggi e quattro sconfitte in casa. Questa striscia negativa pesa particolarmente, considerando l’importanza del tifo e della tradizione del Barbera come uno stadio capace di trascinare la squadra.

Il pareggio contro il Cesena ha diverse spiegazioni, tra cui un campionato di Serie B che si sta dimostrando equilibrato e sempre meno influenzato dal fattore campo. Nonostante una buona prestazione per ampi tratti del primo tempo, il Palermo ha sofferto la mancanza di incisività sotto porta. Episodi controversi, come il gol annullato a Henry per un fuorigioco millimetrico e un rigore non concesso, hanno certamente inciso, ma anche il Cesena ha avuto le sue occasioni.

Dionisi, l’allenatore del Palermo, ha riconosciuto che la squadra sta ancora cercando di stabilizzarsi e di evolvere. Sebbene ci siano segnali positivi, come la compattezza e l’ordine mostrati per larghi tratti della gara, il tecnico ha ammesso che per diventare una squadra forte è necessario migliorare in precisione e ridurre gli errori tecnici. Il pubblico si aspetta vittorie, soprattutto in casa, ma Dionisi ha sottolineato che ogni successo dovrà essere sudato e conquistato con fatica.