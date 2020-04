L’emergenza Coronavirus ha bloccato il mondo del calcio, tutti i campionati sono fermi, compreso quello del Palermo. Ai rosanero mancano 8 partite che li separano dall’obiettivo della Serie C. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sul cammino che dovranno affrontare gli uomini di Pergolizzi, che molto probabilmente sarà a porte chiuse. I rosa sono attesi da 5 trasferte e 3 partite casalinghe, si comincia con la doppia sfida fuori casa contro Corigliano e soprattutto Savoia, seconda a 7 punti di distanza dai rosa. All’andata il Palermo travolse la squadra calabrese per 6-0, ma incappò nella prima sconfitta in campionato contro i campani per 0-1. Indipendentemente dalla partita di Torre Annunziata, i rosanero sarebbero certi della promozione in Serie C con 6 vittorie in 8 partite, un risultato non impossibile per una squadra che ha vinto 20 match su 26 e che sembra in grado di mantenere lo stesso ritmo vedendo il traguardo così vicino. Altre trasferte insidiose saranno quelle contro Acireale e Troina, mentre in casa ci sarà il duro scontro con il Giugliano, attualmente terzo in classifica. Più agevoli le partite contro Palmese e Castrovillari. La priorità in ogni caso rimane l’emergenza sanitaria al momento, infatti si giocherà solo se ci sarà zero rischi e delle garanzie sotto questo punto di vista.