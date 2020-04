L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in tutto il mondo, ma ci sono certi atteggiamenti che lasciano molto discutere. Questo è il caso della sorella di Cristiano Ronaldo, Katia, che è volata in Brasile nonostante l’emergenza, per trasferirsi in una villa più lussuosa. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto il punto della situazione su tutte le polemiche che ha innalzato questa decisione della sorella del campione lusitano. La domanda che si pongono tutti in Portogallo è “Ma alla famiglia Ronaldo è tutto concesso?”, nelle scorse settimane Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano, era stata vista a Madeira passeggiare con le bambine e fare shopping, nonostante la pandemia. Per non parlare del campione portoghese che si allena regolarmente nello stadio della città, in compagnia di un entourage ristretto. L’assessore alla Salute della regione di Madeira, Pedro Ramos, ha voluto rispondere alle accuse: «Cristiano Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi. Ha diritto di allenarsi fintanto che rispetta le regole come tutti i cittadini, non c’è alcun privilegio per lui».