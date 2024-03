Corriere dello Sport: “Oggi si vola a Palermo. I gol del Venezia portano la firma di Pohjanpalo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Venezia che domani affronterà il Palermo.

Era solo il suo terzo gol in Italia, quello segnato da Pohjanpalo a fine novembre del 2022 a Palermo: al massimo il finlandese in quel momento si sarebbe potuto definire l’eroe delle due isole, perché quell’esultanza – la seconda in trasferta – andava ad aggiungersi a quella di Cagliari. In realtà solo l’inizio di una storia fatta di altri sedici gol.

Stesso numero raggiunto nella stagione in corso. Adesso è capo-cannoniere del campionato di B, Pohjanpalo, e ha ben chiara in testa l’idea di riportare il Venezia in serie A. Cominciando da quel viaggio in Sicilia che già un anno fa, appunto, aveva detto bene a lui e a Vanoli. Una vittoria, replicata al ritorno, mentre in questo campionato la partita di Venezia – nonostante il successo del Palermo – mandava comunque a bersaglio Pohjanpalo. Tre su tre, a conti fatti. Corini sa già qual è la maggiore minaccia in vista di domani sera.

RUSH FINALE. Il Venezia oggi si mette in viaggio per Palermo con un rendimento recente da tre vittorie nelle ultime quattro giornate. Il presente, per Pohjanpalo, parla di dodici gol da undici turni a questa parte: compresi gli scontri diretti contro Parma e Como, passando anche per la tripletta alla Sampdoria. Il premio, da parte della Lega B, come miglior giocatore del mese di febbraio, è stato solo uno degli step. La promozione diretta per il Venezia è distante appena due punti, e già da domani dovrà sgorgare tutta l’intenzione di prendere per il verso giusto il rush finale.

Con la fascia da capitano al braccio e tutte le caratteristiche di un trascinatore. Servirà un Pohjanpalo senza limiti, per andare in serie A evitando le insidie dei playoff. Comanda tra i goleador della B, il finlandese, ed è anche l’unico straniero nei primi sei posti. Intanto per Pohjanpalo – come il portiere Joronen – è arrivata la convocazione in vista della decisiva partita di qualificazione agli Europei della Finlandia contro il Galles. In caso di vittoria, gli scandinavi affronterebbero una tra Estonia e Polonia in finale.

PICCOLO TABU’. Un anno fa il Venezia era entrato come outsider nella lotteria degli spareggi, fermandosi al primo turno. Ora la storia è cambiata di colpo. Anche perché ai vertici della B, soltanto l’imprendibile Parma ha dato segnali di assoluta continuità. Il Venezia non batte una squadra di alta classifica dallo scorso ottobre, in qualche modo deve sfatare un piccolo tabù. E a proposito di exploit, all’andata contro il Palermo c’era stata la tripletta di Brunori a far saltare il banco. Qui siamo nell’ordine di un altro duello tra bomber veri. Soprattutto questo sarà tra i contenuti di serata domani a Palermo.