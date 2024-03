Corriere dello Sport: “Occhio al Catanzaro! Il punto di giornata in Serie B”

Le pagine di stamattina de “Il Corriere dello Sport” dedicano delle righe al marcia sorprendente del Catanzaro, attualmente quinto in classifica dopo la vittoria nel derby di ieri pomeriggio contro il Cosenza.

La scena se la prende Pietro Iemmello, autore dell’ennesima rete stagionale che mette la firma sulla sentita gara tra le due compagnini calabresi. Per l’attaccante giallorosso sarebbe fantastico, sul piano personale, riportare il Catanzaro in A con il presidente Floriano Noto che è tornato a nutrire le ambizioni di un passato che non passa mai. Dall’altro lato il Cosenza conferma di poter ambire, almeno per il momento, solamente alla salvezza, soprattutto alla luce degli ultimi risultati. Sicuramente perdere agli albori di un match già complicato di suo un pezzo da novanta come Gennaro Tutino non ha aiutato Caserta, sfortunato anche negli episodi come in occasione del palo colpito da Antonucci. Tuttavia il tecnico calabrese deve ringraziare Micai se la sconfitta non ha assunto le sembianze di un tracollo.

La sostanza non la può fare, ovviamente, un gol di scarto. Ma per come sono poi andate le cose e con il ko del Modena contro la Cremonese in casa, un successo avrebbe catapultato i rossoblù addirittura nel perimetro playoff. Invece, bisognerà tornare a guardarsi alle spalle considerando che il confine dai playout si è assottigliato ad appena 4 lunghezze. Nel prossimo turno sia in coda che in vetta si prevede una giornata da scintille, con Cremonese-Como e Venezia-Bari che potrebbero trasformarsi nell’ennesima occasione propizia ancora per il Catanzaro. Ad oggi la promozione diretta non è più una chimera anche per Vivarini.