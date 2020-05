L’edizione odierna del “Corriere dello sport” parla della situazione relativa al protocollo per la ripresa della serie A. Nel Decreto per la fase 2 sarebbero contenuti due articoli che eviterebbero un nuovo stop nel caso in cui un giocatore o un componente del gruppo squadra fosse positivo. Le responsabilità inoltre restano a carico dei medici, ma solo nell’eventualità di dolo o colpa grave – scrive il quotidiano -. Toccherebbe ai club procurarsi i tamponi per i calciatori, e gli stessi, una volta fuori dai centri sportivi, verranno invitati a tenere un comportamento di grande cautela per evitare eventuali contagi. All’interno del nuovo decreto non si parlerebbe più di quarantena obbligatoria, ma solo di precauzionale. Coloro che sono entrati in contatto con un positivo potrebbero non essere costretti a rimanere isolati per due settimane, ma sarebbe sufficiente eseguire un doppio tampone a distanza di 24 ore.