L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, parla del blitz improvviso degli 007 della Procura Federale a Formello, che ieri hanno controllato gli allenamento individuali della Lazio. E’ stato redatto un rapporto – secondo quanto scrive il quotidiano -, ma non sono state riscontrate illegalità. Il caso “partitelle” è stato vagliato dalla Procura federale, ma secondo alcune indiscrezioni non ci sarebbero prove di irregolarità. Se la traccia sarà confermata, domani non sarà aperto nessun fascicolo.