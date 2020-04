Le pay tv garantiscono grossi introiti alle società di calcio. Proprio per questo in Lega si continua a discutere della necessità di ripresa del campionato. Scendendo in campo i club vedrebbero garantiti dei milioni necessari per rimanere in vita e l’ultima rata che Sky e Dazn, scrive l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, vale ben 233 milioni di euro. Se il campionato non dovesse riprendere ci sarebbero delle ripercussioni anche per le pay tv perché non garantirebbe un servizio ai clienti. Questo aprirebbe a tantissime richieste di rimborso. Dazn per ovviare al problema legato al coronavirus sta mandando in onda delle interviste a personaggi del mondo dello sport ed offerto un mese di visione gratuita. Questo mese andrà scelto direttamente dall’abbonato che ha tempo fino al 30 aprile 202 per usufruire della promozione, ma entro il 4 maggio 2020 deve attivare un codice. La procedura per bloccare la rata è descritta in una comunicazione che l’azienda sta inviando in queste ore a tutti, tramite mail. Sky invece ha deciso di permettere a tutti di vedere tutto il palinsesto.