Nonostante il coronavirus abbia imposto lo stop al calcio, ma non solo, la trattativa per l’acquisizione del Catania va avanti. La cordata interessata all’acquisto aveva presentato la propria offerta (Clicca qui), ma il club con una nota ha dichiarato di non ritenerla congrua: «Finaria S.p.A., nell’accogliere di buon grado la manifestazione d’interesse relativa al Calcio Catania S.p.A. in cui sono riportate le modalità di pagamento in caso di accordo e l’entità delle stesse, ritiene la proposta d’acquisto non congruente con le specifiche della procedura in atto e con gli aspetti materiali ed immateriali dell’asset Calcio Catania». Di questo diniego ne ha preso atto anche Maurizio Pellegrino che fa parte della cordata: «Offerta non congruente? Ne prendiamo atto. Avranno avuto le loro ragioni per rifiutare: noi abbiamo fatto una proposta che riteniamo adatta, considerando anche i debiti di cui è gravata la società». Pellegrino, scrive l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, non ha fatto i nomi degli imprenditori interessati all’acquisizione del club: «Non mi sembra corretto che i nomi degli imprenditori li faccia io. Verranno presentati nel momento in cui la situazione lo permetterà. Posso dire, invece, che l’investimento non è uguale per tutti. In ogni caso la cosa importante oggi non è tanto il nome, ma la capacità di queste persone a mettere insieme una cifra congrua e onesta per offrire le garanzie necessarie ad acquistare il Catania».