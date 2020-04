La Lega di Serie A sta studiando un piano per far ripartire i campionati a maggio. Il ministro Spadafora, tramite il proprio profilo Facebook, apre a questa possibilità e dichiara che è allo studio: «un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie». Dopo queste dichiarazioni si sono avviati i colloqui con le federazioni più importanti: calcio e pallavolo, oggi invece, scrive l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, toccherà a basket, tennis, ciclismo, atletica leggere e nuoto. Il nuovo decreto ha sospeso fino al 13 aprile tutte le attività sportive. Se dopo Pasqua ci sarà un miglioramento netto, scrive sempre “Il Corriere dello Sport”, saranno Spadafora e una commissione medica ad indicare tempi e modalità di ripresa. Il Ministro, sempre su Facebook, ha anche parlato di un fondo straordinario da destinare ai collaboratori sportivi. «E’ un mondo da sempre poco considerato e apprezzato. In particolare, quelli che percepiscono un compenso annuo inferiore ai 10 mila euro. Per questi lavoratori che non sono iscritti alla gestione separata dell’Inps o non possono accedere alla cassa integrazione, rivolgiamo un fondo straordinario da 50 milioni. Al massimo da lunedì prossimo sul sito di Sport e Salute cercheremo di soddisfare tutte le richieste che arriveranno. E se i 50 milioni che fino ad oggi abbiamo ipotizzato non basteranno, certamente cercheremo altre risorse affinché tutti possano essere aiutati».