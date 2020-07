L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul nodo “Barbera” per il Palermo. L’amministratore delegato Rinaldo Sagramola afferma: «Speriamo che l’ottimismo del Sindaco abbia un seguito ma siamo preoccupati e non pensavamo di trovarci in questa situazione». La discordia continua ad essere alimentata dal canone di 341 mila euro proposto dal Consiglio comunale, che potrebbe essere compensato tramite il fondo che l’amministrazione indirizza alle squadre cittadine che praticano altre discipline.