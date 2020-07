L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul nodo “Barbera” del Palermo. I rosanero giocheranno nel loro stadio. Ieri è stato il sindaco Orlando a ribadirlo dopo l’incontro con la Consulta d’indirizzo. Il primo cittadino ha confermato “l’impegno perché nel più breve tempo possibile e, certamente entro la fine di luglio, in tempo utile per la presentazione dei documenti necessari per l’iscrizione al campionato di C, si giunga ad una soluzione per l’affidamento dello stadio alla società rosanero”.