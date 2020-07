L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Catania. La squadra di Lucarelli dovrà vincere a tutti i costi contro la Ternana per andare avanti nella lotteria dei play-off. E’ stato stabilito un fondo di 10.000 euro per permettere alla squadra di gestire le spese in vista dei match in programma. La squadra umbra è sicuramente un avversario difficile, ma gli etnei credono nell’impresa.