Corriere dello Sport: “Napoli-Palermo. Conte studia la formula doppio play”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla preparazione di Conte in vista di Napoli-Palermo.

Antonio Conte sta preparando una soluzione intrigante per la sfida di domani contro il Palermo in Coppa Italia, con l’idea di schierare un doppio playmaker, affidandosi alla coppia formata da Stanislav Lobotka e Billy Gilmour. Il tecnico azzurro sembra intenzionato a combinare due stili di gioco simili ma complementari, con Lobotka già collaudato regista del Napoli e Gilmour, il nuovo acquisto scozzese, pronto a farsi conoscere dal pubblico del Maradona.

Gilmour, soprannominato “Billy” e paragonato al leggendario David Gilmour dei Pink Floyd per la sua capacità di alternare momenti di intensità a tocchi di classe, è un giovane centrocampista che ha già mostrato la sua qualità nella costruzione del gioco con il Brighton. Il suo arrivo a Napoli, per 14 milioni di euro più bonus, è stato accolto con grande entusiasmo, e domani sarà la sua prima occasione da titolare per far vedere le sue doti.

Il piano di Conte prevede quindi la presenza in campo di due registi che possono alternarsi e completarsi: Lobotka, già esperto nel dettare i ritmi del Napoli, e Gilmour, che ha fatto della precisione nei passaggi e della capacità di muovere il pallone rapidamente il suo punto di forza. Se Lobotka è un punto fermo del Napoli, Gilmour rappresenta una nuova pedina da testare, con il suo background che lo ha portato a distinguersi prima nei Rangers, poi al Chelsea e infine al Brighton sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Il doppio play potrebbe permettere al Napoli di mantenere un controllo maggiore sul possesso palla e di impostare un gioco fluido, con Gilmour che potrebbe anche avere il compito di alleggerire la pressione su Lobotka, liberandolo per compiti più offensivi. In ogni caso, sarà interessante vedere come Conte distribuirà i compiti tra i due registi e quale impatto avrà questa soluzione tattica.

Per Gilmour, sarà anche la prima vera occasione di dimostrare il suo valore davanti al pubblico del Maradona, con la sua maglia numero 6 pronta a essere protagonista. L’accoglienza dei tifosi sarà calorosa, e questa partita potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il centrocampista scozzese, che sta già mostrando di adattarsi rapidamente all’ambiente napoletano.

Domani, quindi, il Napoli potrebbe suonare un “calcio rock”, come lo definisce Conte, con Gilmour e Lobotka a dettare il ritmo e a cercare di guidare la squadra verso la qualificazione agli ottavi di finale.