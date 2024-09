Corriere dello Sport: “Domani alle 21 sfida col Palermo al Maradona. Napoli a tutto turnover, dieci cambi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida di domani del Napoli contro il Palermo.

Antonio Conte si prepara a varare una formazione profondamente rinnovata per la sfida di domani sera contro il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia. Nonostante la differenza di categoria, il tecnico del Napoli non intende sottovalutare l’impegno, soprattutto alla luce dell’esperienza con il Modena nei trentaduesimi, vinta solo ai rigori. La posta in palio è alta: la qualificazione agli ottavi contro la Lazio all’Olimpico.

Con tre partite ravvicinate in otto giorni, Conte darà riposo a gran parte dei titolari. L’unico a essere confermato rispetto alla partita con la Juventus dovrebbe essere Lobotka, favorito su Folorunsho. Per il resto, ci sarà un vero e proprio “girotondo” di cambi, con almeno dieci volti nuovi in campo rispetto alla sfida precedente.

Tra i nomi di spicco, Rafa Marin, difensore spagnolo scuola Real Madrid acquistato in estate, farà il suo debutto assoluto con il Napoli. In porta, Caprile prenderà il posto di Meret, ancora indisponibile per infortunio. La sua sarà una serata speciale, soprattutto per suo padre, napoletano di origine e cresciuto vicino allo stadio San Paolo, oggi Maradona.

La difesa a quattro sarà composta da Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola, con Gilmour e Lobotka a fare da schermo a centrocampo. Sugli esterni d’attacco agiranno Neres e Ngonge, mentre Raspadori supporterà Simeone in attacco. Tra i giocatori a riposo figurano Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, McTominay, Kvaratskhelia, Politano e Lukaku, tutti pronti a rientrare per la partita di campionato contro il Monza.

La partita di domani sarà una prova importante per Conte e il Napoli, che dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese e proseguire il cammino in Coppa Italia.