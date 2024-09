Corriere dello Sport: “Domani al Maradona arriva il Palermo. Kvara batti due colpi”

Stanco e in ombra nel big match dell’Allianz Khvicha partirà dalla panchina in coppa ma con Monza e Como dovrà lanciare il volo della squadra

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla partita in programma domani al Maradona tra Napoli e Palermo.

Khvicha Kvaratskhelia, al centro delle aspettative del Napoli, ha vissuto una partita opaca contro la Juventus, lontano dall’essere il giocatore decisivo e brillante a cui i tifosi sono abituati. La sua prestazione sottotono non è passata inosservata, soprattutto perché lui e Lukaku sono considerati i giocatori chiave, quelli che dovrebbero fare la differenza in sfide importanti come gli scontri diretti. Tuttavia, la stagione è lunga e Kvara ha dimostrato in passato di essere capace di risolvere molte di queste partite fondamentali, come ha fatto durante l’annata scudetto.

Nonostante la prestazione grigia, il Napoli ha ripreso a crescere, rialzando le proprie ambizioni e mirando a consolidare una posizione di vertice in classifica. Con le prossime sfide contro Monza, Como e Palermo in Coppa Italia, Kvara potrebbe avere l’opportunità di tornare ai livelli che i tifosi e il club si aspettano da lui. Tuttavia, per la partita contro il Palermo, Kvaratskhelia partirà dalla panchina, concedendosi un po’ di riposo dopo un periodo impegnativo, segnato anche dalla nascita del figlio Damiane e dagli impegni con la nazionale.

Il destino di Kvaratskhelia è quello di un talento da cui ci si aspetta sempre qualcosa di straordinario. A soli 23 anni, è uno dei pilastri del progetto di Antonio Conte, tanto che il Napoli ha respinto una mega offerta del PSG in estate per lui e Osimhen. Il club ha ritenuto Kvara incedibile, bloccando di fatto anche la partenza di Osimhen, nonostante i 210 milioni offerti dal club parigino. Nel frattempo, la trattativa per il rinnovo di contratto continua, con una distanza tra l’offerta del Napoli (6 milioni a stagione) e la richiesta del giocatore (8 milioni). La situazione contrattuale resta aperta, ma Kvara continua a dimostrare il suo valore sul campo, con prestazioni che, se ripetute nelle prossime partite, potrebbero portare il Napoli a chiudere la prima parte della stagione in una posizione privilegiata.

La chiave per il Napoli sarà ritrovare il miglior Kvara, capace di guidare la squadra verso nuovi successi, e credere nelle proprie ambizioni, consolidando il secondo posto in classifica e mantenendo la corsa ai vertici.