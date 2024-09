Corriere dello Sport: “Domani al Maradona. Dionisi carica i rosanero: «Palermo, devi provarci»”

«C’è chi recupera da infortuni (Di Francesco, Lund, Lucioni) e capiremo se sarà disponibile per Napoli o per Bolzano. L’unico infortunio di lunga durata è Blin (operato ieri per la ricostruzione del tendine di un bicipite femorale, almeno 3 mesi di stop, ndc) ma la rosa è competitiva».

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle parole di Dionisi in vista di Napoli-Palermo.

Alessio Dionisi si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Napoli con fiducia e determinazione, nonostante l’evidente disparità tra le due squadre. Nella conferenza pre-partita, l’allenatore del Palermo ha ribadito che il suo obiettivo non è solo fare bella figura, ma giocarsi la partita e cercare di sovvertire i pronostici. Dopo aver eliminato il Parma, Dionisi crede che la sua squadra possa costruire opportunità anche contro il Napoli, pur essendo consapevole di essere sfavorita.

Dionisi ha sottolineato l’importanza di lavorare tatticamente e di crederci fino alla fine, senza apportare stravolgimenti alla formazione. Ha confermato che ci sarà turnover per garantire freschezza, ma molti giocatori avranno l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Dal punto di vista fisico, la squadra è in buone condizioni, con alcuni elementi che stanno recuperando dagli infortuni e potrebbero essere disponibili per la partita contro il Napoli o quella successiva contro il Südtirol. L’unica assenza prolungata è quella di Blin, operato di recente.

Riguardo al confronto con Antonio Conte, Dionisi ha riconosciuto che sarà una sfida impegnativa, ma ha anche evidenziato che il Palermo deve crescere come squadra, migliorando soprattutto sul piano mentale, lasciando da parte l’ansia e andando a “prendersi ciò che manca”. Tatticamente, Dionisi ha lasciato aperte diverse opzioni, tra cui la possibilità di schierare Ranocchia come play basso, qualora Gomes non fosse disponibile.

In attacco, Dionisi ha elogiato Brunori e Henry, due attaccanti con caratteristiche diverse, e ha ribadito che, pur preferendo schierarli insieme in futuro, al momento non è possibile farlo senza compromettere l’equilibrio della squadra. Tuttavia, l’allenatore si aspetta una partita in cui il Palermo sarà costretto a difendersi basso, ma dovrà comunque essere coraggioso e provare a creare occasioni.

Due conferme sulla formazione sono arrivate: Sirigu sarà titolare in porta, mentre Le Douaron avrà l’opportunità di mettersi in mostra in attacco, con la speranza di mettere in difficoltà i difensori del Napoli. Dionisi conclude con ottimismo, fiducioso che la sua squadra possa fare una buona prestazione e imparare da questa prestigiosa sfida.