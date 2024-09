Gds: “Palermo a Napoli. Difesa e ripartenze per sognare, c’è pure la tentazione Appuah”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domani affronterà il Napoli.

Il Palermo si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Napoli con un approccio basato su un turnover ragionato. Dionisi ha chiarito le sue intenzioni di dare spazio a giocatori meno utilizzati finora, mantenendo però una struttura solida e competitiva. In porta, Desplanches lascerà spazio a Sirigu, che torna a vestire la maglia rosanero dopo 13 anni, in quella che sarà una partita simbolica per lui. In difesa, Nikolaou sarà a riposo, con Ceccaroni e uno tra Nedelcearu e Baniya pronti a formare la coppia centrale.

Le scelte sugli esterni non subiranno variazioni: Diakité e Pierozzi saranno confermati, soprattutto considerando l’importanza di mantenere una certa stabilità in quei ruoli. Il centrocampo rappresenta il vero rebus per Dionisi, complice anche l’infortunio di Blin, operato al tendine del bicipite femorale e destinato a un lungo stop. Gomes, recuperato da un recente colpo, potrebbe riposare, con Ranocchia pronto a prendere il suo posto in cabina di regia. La scelta degli altri due posti a centrocampo sarà tra Segre, Saric e Vasic, anche se Dionisi potrebbe optare per un cambio tattico, schierando una formazione più offensiva con due mediani davanti alla difesa e un trequartista nel 4-2-3-1.

In attacco, Brunori tornerà titolare, affiancato da Le Douaron, pronto a sfruttare la sua prima opportunità da titolare. Dionisi sembra intenzionato a puntare su Appuah per sfruttare la velocità nelle ripartenze, elemento chiave per un Palermo che probabilmente adotterà una strategia basata sul contropiede. Di Mariano resta comunque un’opzione, ma la scelta definitiva verrà presa solo dopo l’allenamento di rifinitura.