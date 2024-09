Gds: “Dionisi: «Napoli di un altro livello, ma il Palermo se la giocherà»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle parole di Alessio Dionisi in conferenza stampa pre-match Napoli-Palermo.

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Napoli con l’obiettivo di affrontarla con coraggio e senza sentirsi già battuto. L’allenatore Dionisi sottolinea che, nonostante la superiorità della squadra di Conte, la chiave sarà l’atteggiamento e la capacità di giocare con determinazione. “Giochiamo contro una squadra di altissimo livello che lotterà per il vertice della Serie A, ma vogliamo fare bella figura”, ha detto Dionisi, aggiungendo che la preparazione tattica sarà cruciale per cercare di mettere in difficoltà gli avversari.

Ci saranno dei cambi rispetto alla precedente partita con il Cesena, anche perché il Palermo dovrà affrontare un’altra sfida impegnativa contro il Südtirol lunedì. Tuttavia, Dionisi non intende fare un vero e proprio turnover, ma piuttosto dare spazio a giocatori che non sono stati utilizzati recentemente, tra cui Le Douaron e Appuah, che stanno dimostrando di meritare più minuti. Dionisi ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere l’equilibrio di squadra, specialmente a centrocampo, dove l’assenza prolungata di Blin obbliga il tecnico a cercare nuove soluzioni. Gomes è pronto a tornare in campo dopo un piccolo infortunio, mentre Ranocchia potrebbe essere impiegato in un ruolo centrale.

In attacco, Henry e Brunori restano opzioni valide, con caratteristiche complementari: Henry, più forte fisicamente, è ideale per giocare spalle alla porta, mentre Brunori si distingue per il fraseggio e gli spazi brevi. Dionisi non esclude che in futuro potrebbero giocare insieme, ma per ora le scelte saranno basate sull’equilibrio di squadra.

La gara contro il Napoli sarà una sfida complessa, ma Dionisi è fiducioso nelle capacità dei suoi giocatori. Sirigu potrebbe esordire contro la sua ex squadra, portando esperienza e leadership in campo. Dionisi conclude affermando che, sebbene il Napoli sia favorito, il risultato non è scritto e il Palermo farà di tutto per sfruttare le proprie risorse al massimo.