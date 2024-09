Gds: “Napoli-Palermo: Insigne torna a casa, per lo «scugnizzo» è un derby del cuore”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla partita di domani tra Napoli e Palermo e sul fatto che per il napoletano Insigne sarà un derby del cuore.

La partita Napoli-Palermo avrà un sapore speciale per Roberto Insigne, che affronterà la squadra della sua città natale, Napoli, in uno stadio che per lui è “casa”: il Maradona. Cresciuto a Frattamaggiore e formatosi nel settore giovanile del Napoli, Insigne ha esordito proprio con la maglia azzurra, giocando anche al fianco di suo fratello Lorenzo. La sfida sarà particolarmente emozionante, soprattutto perché il fratello maggiore, figura di spicco nella storia recente del Napoli, non è più in squadra.

Roberto Insigne, che in questa stagione ha mostrato buone prestazioni con il Palermo, ha segnato in Coppa Italia contro il Parma e realizzato un gol decisivo contro la Cremonese in campionato. Nonostante manchi ancora una certa continuità, il tecnico Dionisi ha mostrato fiducia in lui, schierandolo titolare in sei delle sette partite fin qui giocate dai rosanero. Tuttavia, per questa partita è possibile che Insigne parta dalla panchina, lasciando spazio a Le Douaron, ma sicuramente entrerà a gara in corso per dare il suo contributo.

Già in passato Roberto ha affrontato il Napoli due volte con il Benevento, segnando anche un gol contro la squadra della sua città, ma questa volta la situazione è diversa. Ora ha l’opportunità di dimostrare il suo valore davanti al pubblico napoletano, anche se una parte del suo cuore sarà sempre legata alla sua città natale.