Gds: “Palermo. I tifosi pensano già al Südtirol, i biglietti venduti per il settore ospiti”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla partita che il Palermo giocherà contro il Sudtirol.

È chiaro che i tifosi del Palermo sono determinati a sostenere la squadra, nonostante la lunga distanza e le difficoltà logistiche. La trasferta a Bolzano, con i suoi 1.533 km di distanza, rappresenta una delle sfide più impegnative del campionato, ma l’entusiasmo è palpabile, come dimostrano i 300 biglietti già venduti per il settore ospiti, nonostante l’orario scomodo e il fatto che la partita si svolga in piena settimana. La dedizione del popolo rosanero è un segnale di grande sostegno per la squadra, che può contare su una presenza significativa in trasferta.