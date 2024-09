Ag. Contini: «Il Palermo lo aveva chiesto, ma poi ha fatto altre scelte»

Intervistato da “TMW” Vicnenzo Pisacane adesso operatore di mercato ha parlato dei movimenti della GEV, la sua agenzia di management.

Ecco alcuni estratti:

«È stata una buona finestra di mercato. Siamo contenti del lavoro svolto».

La nota stonata: Contini è rimasto al Napoli, poteva andare a giocare per trovare continuità. «Si. E mi è dispiaciuto non avergli trovato spazio. Era in ballo fino all’ultimo con una società che però non ha fatto in tempo a fare un’uscita»

C’era anche il Palermo per sostituire Gomis… «Si. Mi è stato chiesto, ma poi hanno fatto altre scelte. Ognuno è libero di poter scegliere quello che vuole».