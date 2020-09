L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie B. Camillo Ciano potrebbe volare a Monza, ma il club lombardo chiede uno sconto al Frosinone. Le alternative sono Brunetta e Marco Mancosu. Vicenza, Venezia e Pescara si sfidano per Dionisi. Il calciatore simbolo delle ultime stagioni ciociare piace molto anche alla Salernitana. Castori lo aspetta a braccia aperte dopo aver chiesto Jaime Baez. La Reggina sta per chiudere gli affari Cionek, Faty e Jallow. Gaetano Monachello, accostato anche al Palermo, interessa alla Reggiana.