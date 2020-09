L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla Serie C. Oggi la FIGC dovrebbe stabilire le due società aventi diritto alla terza serie. Una è il Foggia, per l’altra sono in corsa Bisceglie, Pianese e Rende. Domani, con ogni probabilità, il CD di Lega per i gironi. Entro metà settimana, a Firenze, i calendari.