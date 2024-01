Corriere dello Sport: “Monza-Djuric sì. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie A.

Dopo Alessio Zerbin e Matija Popovic presentati ieri ufficialmente, il Monza prepara anche i documenti per l’attaccante bosniaco Milan Djuric con cui nei giorni scorsi è stata trovata un’intesa. Il classe ‘90 è una richiesta di Raffaele Palladino e adesso aspetta l’ultimo ok del Verona per cambiare squadra e raggiungere il tecnico dei brianzoli. Con l’addio programmato dell’ex Salernitana, per il quale dovrebbe essere versato un piccolo indennizzo, la società veneta prosegue quindi la sua rivoluzione invernale. Tra nuovi arrivi, partenze e cessioni, l’Hellas ha infatti cambiato volto e proprio ieri sono stati definiti anche gli ultimi dettagli per il portoghese Ruben Vinagre, scelto come sostituto di Josh Doig. Non solo: ecco anche il mediano Dani Silva e il centrocampista Reda Belahyane dal Nizza.

TENTATIVO LECCE. Tornando a Alessio Zerbin, ieri il calciatore di proprietà del Napoli ha svolto le visite mediche con il Monza prima di legarsi ai brianzoli con la formula del prestito secco fino a giugno: «Lo ha voluto fortemente Palladino», ha raccontato l’ad Adriano Galliani davanti ai cronisti. «Una bella opportunità, mi piace giocare a tutta fascia – il pensiero invece del jolly offensivo-. La Nazionale con Spalletti? È sempre un sogno e dipenderà da me».

Intanto, il Lecce ha fatto un sondaggio per Fisayo Dele-Bashiru ma l’Hatayspor ha detto no alla prima richiesta dei giallorossi. Di certo il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, dopo gli ostacoli anche per Dani De Wit non si ferma, anzi: vuole assolutamente consegnare al tecnico Roberto D’Aversa un centrocampista con qualità offensive entro la fine del mercato. Sono anche i giorni in cui, in caso di offerta importante, Gabriel Strefezza potrà lasciare la Puglia: risultano sondaggi dal Como e di altri club stranieri, ma potrebbe arrivare anche qualcosa dall’Italia.

DOPPIA PISTA. Capitolo dedicato al Cagliari. Detto che il club sardo ancora oggi non esclude di riportare alla base Razvan Marin, attualmente in prestito all’Empoli, nei pensieri della società di Tommaso Giulini resta sempre viva l’idea Idrissa Touré del Pisa. Con il centrocampista tedesco nato a Berlino ci sono stati già diversi contatti e presto potrebbe esserci un nuovo aggiornamento. Scatto importante anche per il Torino, che ritiene di avere in pugno Rafa Mir del Siviglia. Per l’attaccante spagnolo, determinato a cambiare aria e già in orbita Serie A, si parla di un trasferimento con la formula del prestito: vanno limati i dettagli. Invece il direttore del Frosinone Guido Angelozzi resta concentrato sul prossimo rinforzo a sinistra con Davide Bartesaghi sempre in cima ai pensieri, anche se non l’unico con cui i gialloazzurri hanno dialogato in questo periodo. Il Milan, di certo, è pronto a cederlo in prestito approfittando anche degli ottimi rapporti con la società laziale. Come goleador, una delle opzioni last second resta invece David Okereke della Cremonese, che piace anche al Granada. Infine l’Empoli non molla M’Baye Niang.