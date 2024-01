Corriere dello Sport: “Tutti su De Luca, Como scatenato. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie B.

Un fedelissimo per Castori. Reduce dall’amara esperienza alla Reggina con Pippo Inzaghi nella scorsa stagione ed emigrato a Cipro all’ AEK Larnaca, il difensore Riccardo Gagliolo ritrova il tecnico marchigiano con cui ha vinto il campionato cadetto a Carpi e alla Salernitana. Un rinforzo prezioso viste anche le resistenze della Ternana a cedere Valerio Mantovani, ma l’affare per il duttile difensore capitolino è tutt’altro che sfumato con il ds Giannitti sempre pronto a chiudere l’affare.

Sembra complicarsi, invece, la trattativa con il Parma per l’attaccante Roberto Inglese, altro elemento reduce dall’epopea carpigiana con Giuntoli ds e Castori in panchina. L’attaccante è fuori dai programmi tecnici di Pecchia e a fine stagione andrà a scadenza. Ma la proprietà del Parma non sembra particolarmente interessata a liberarsi prima del calciatore, accontentandolo. Un trattativa che si risolverà, se si risolverà, solo nelle ultime battute di mercato. In uscita dal club marchigiano l’attaccante Giacomo Manzari che torna al Sassuolo per essere girato altrove. Il Catanzaro restituisce il difensore bulgaro Dimo Krastev alla Fiorentina, che lo girerà alla Feralpi. Dal Crotone è in arrivo il mediano Jacopo Petriccione, contratto di due anni e mezzo per fare fronte all’infortunio di Andrea Ghion. L’obiettivo per l’attacco resta Luca Moro in forza allo Spezia o, più probabilmente, Manuel De Luca della Sampdoria.

I giallorossi lavorano allo scambio col Cosenza: il centrocampista Mattia Viviani per l’esterno d’attacco Luca D’Andrea. Intanto il difensore Filippo Sgarbi si trasferisce alla Ternana, in prestito fino a giugno. Caserta è, inoltre, in attesa che venga ufficializzato il centrocampista Jacopo Da Riva in uscita dalla Reggiana, ma di proprietà dell’Atalanta.

A proposito del club reggiano, c’è da registrare un tentativo del Modena per l’attaccante Cedric Gondo, valutato anche dall’Ascoli, ma incedibile anche perché sarà riscattato dagli emiliani dalla Cremonese, proprietaria del cartellino, alla prima presenza dopo la chiusura del mercato. Il Bari attende il via libera del Modena per il difensore mancino del Burchina Faso Abdoul Guiebre. Intanto il ds Polito rileva dal Monopoli il portiere rumeno Edoardo Alloj. Le Fere definiscono l’affare Giovanni Bonfanti con l’Atalanta e col Milan trattano Marco Pellegrino. L’arrivo di Tommaso Corazza dal Bologna è, invece, legato all’ingaggio di Almian.

Il Sudtirol ha chiesto al Benevento il difensore Hamza El Kaouakibi, un ex. Il Como in attacco sta per chiudere con Jean Pierre Nsame dello Young Boys. Intesa per Nicholas Gioacchini, punta statunitense dal St. Louis City: contratto sino al 2027. La Feralpisalò tratta con l’Alessandria il portiere Luca Liverani. In piedi lo scambio col Vicenza Federico Carraro per Fausto Rossi.