Corriere dello Sport: “Mignani scuote Palermo: «Venezia favorito, ma…»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che oggi affronterà il Venezia e analizza le parole di Mignani.

Il Palermo si prepara per una semifinale playoff che potrebbe aprire le porte della Serie A, nonostante le difficoltà e i favoriti. L’allenatore Mignani, memore delle delusioni dell’anno precedente, è determinato a prendersi una rivincita, alimentando le speranze della squadra e dei tifosi. I rosanero hanno già dimostrato di poter vincere a Venezia, come testimoniato dal 3-1 nella stagione regolare con tripletta di Brunori, e i tifosi si stanno organizzando per sostenere la squadra al Penzo.

Mignani riconosce il favore del pronostico a favore del Venezia, ma rimane fiducioso grazie alle possibili incertezze che un match da dentro o fuori può generare. Il Palermo, reduce da una stagione difficile e ricca di rimpianti, ha un’ultima occasione per giocarsi la finale e sognare un lieto fine.

La squadra deve affrontare assenze importanti, come quella del portiere Desplanches e del difensore Ceccaroni, entrambi infortunati. Pigliacelli tornerà titolare tra i pali, mentre in difesa Marconi, reduce da due gare intense, potrebbe cedere il posto a Nedelcearu. Anche Lund è in dubbio per problemi fisici, e il suo ruolo potrebbe essere coperto da Di Mariano, un ex desideroso di contribuire.

Il Palermo è consapevole delle difficoltà, ma la convinzione di potercela fare alimenta le speranze della squadra e dei suoi sostenitori. La semifinale sarà una prova decisiva per Mignani e i suoi uomini, pronti a dare il massimo per conquistare un posto in finale e sognare la Serie A.