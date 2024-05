Corriere dello Sport: “Palermo a Venezia per l’impresa. Mignani pensa al cambio modulo, le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà questa sera a Venezia e su Mignani che starebbe pensando ad un cambio modulo.

Il Palermo si trova di fronte a un enigma tattico a centrocampo per la semifinale playoff contro il Venezia. L’allenatore Mignani sembra intenzionato a riproporre lo schema visto nei recenti match contro il Bolzano e la Sampdoria: due trequartisti alle spalle di una punta fisica, che automaticamente esclude un interno.

La posizione di Ranocchia non sembra essere in discussione, mentre la scelta tra Segre e Gomes (quest’ultimo penalizzato da un problema al ginocchio) è ancora aperta, con Segre favorito. Brunori dovrebbe partire da dietro, mentre Insigne è preferito a Di Francesco sulla destra, anche se è probabile una staffetta tra i due durante la partita. Soleri sarà l’attaccante principale, pronto a lottare su ogni pallone, soprattutto nei colpi di testa.

Il tempo per decidere è quasi scaduto, ma l’obiettivo è chiaro per Mignani e i suoi giocatori: tentare in ogni modo di segnare. L’imperativo è provare a tirare in porta, da qualsiasi distanza e con qualunque modalità, sfruttando finalmente gli uno-due in velocità che dovevano essere una delle armi principali della squadra.

Per il Palermo, realizzare questa impresa, riconosciuta da tutti come molto difficile, richiede determinazione e capacità di concretizzare le occasioni. La strategia sembra delineata, ma sarà il campo a decretare il successo della squadra.