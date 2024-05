Corriere dello Sport: “Palermo a Venezia. Saranno poco più di 300 i tifosi rosanero presenti”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara tra Palermo e Venezia e la presenza dei tifosi rosanero.

Saranno poco più di 300 (mille, al “Penzo”, i posti nell’area riservata agli ospiti) i sostenitori del Palermo presenti questa sera a Venezia. Si tratta, in base alle restrizioni, di tifosi non residenti nella provincia del capoluogo siciliano e in possesso della Siamoaquile Card, il programma di fidelizzazione del club.

Anche il poco tempo a disposizione (biglietti ieri nel circuito dalle 12 alle 19) ha condizionato la prevendita. Molti arriveranno dal Centro e Nord Italia. In ogni caso, anche questa volta il Palermo avrà lontano dalle mura amiche il sostegno dei propri tifosi. Un leitmotiv in questa stagione. I supporter rosanero hanno sempre risposto “presente” piazzandosi al secondo posto (in vetta la Samp) nella classifica di B relativa al numero di tifosi in trasferta.