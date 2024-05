Corriere dello Sport: “Mignani non s’arrende: «Vinciamo a Venezia»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle parole di Mignani dopo la sconfitta contro il Palermo.

La strada verso la finale è decisamente in salita, ma il tecnico rosanero Michele Mignani non getta la spugna: «La prestazione c’è stata, la squadra è entrata in campo consapevole di giocarsela e ci ha provato. A tratti abbiamo fatto anche meglio dell’avversario, ma abbiamo subito un bel gol. Ci ha fatto male. Potevamo fare qualcosa in più, ma crediamo di andare a Venezia per ribaltare il risultato».

Qualcosa è mancato: «Abbiamo buttato gli ultimi minuti, ci siamo innervositi. Avremmo dovuto gestire meglio il finale, ma la partita è stata fatta nella maniera giusta. I ragazzi sono stati in campo bene e il Venezia non può stare tranquillo. Bisogna crederci. Desplanches? Problemi muscolari da valutare».

Vanoli esulta

Chi “esulta” è il tecnico dei lagunari Paolo Vanoli: «È stata una partita tosta, giocata davanti a un grandissimo pubblico. Ora piedi per terra e recuperiamo. Il Palermo, in ogni caso, è una grande squadra e farà di tutto per metterci in difficoltà, ma noi venerdì giocheremo in casa». Il gol decisivo lo ha segnato Pierini: «Sono felice per lui, ha mezzi importanti. Cosa non mi è piaciuto? A volte abbassiamo i ritmi. Dobbiamo essere più bravi a palleggiare nella metà campo avversaria. Ma faccio i complimenti ai miei».

Bagno di folla

È stato registrato il record stagionale di spettatori al “Barbera”. Erano 32.752, solo 22 in più rispetto alla gara contro la Sampdoria.