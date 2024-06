Corriere dello Sport: “Messina-Modica, Toscano-Catania, Tesser-Pescara. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Messina: Giacomo Modica Confermato

Giacomo Modica resterà l’allenatore del Messina per altre due stagioni. Dopo aver raggiunto l’obiettivo della salvezza in Serie C, Modica ha concluso una lunga trattativa con il presidente Sciotto per il rinnovo contrattuale, ufficializzato in serata durante un incontro con la stampa.

Ascoli: Rivoluzione dei Portieri

Ascoli prepara una rivoluzione tra i portieri. Davide Barosi (23) rientrerà dal prestito al Cerignola per assumere il ruolo di primo portiere. Emiliano Viviano (37), David Vasquez (24) e Luca Bolletta (19) lasceranno il club, con Vasquez che tornerà al Milan.

Perugia: Santoro al Modena

Simone Santoro (24), centrocampista del Perugia, è stato riscattato dal Modena per 380mila euro. Il Perugia sta aspettando l’omologa del tribunale per la ristrutturazione del debito, ridotto da 6 a circa 2 milioni di euro.

Crotone: Rojas in Partenza

Louis Rojas (22), centrocampista rientrato dal prestito alla Pro Vercelli, potrebbe lasciare il Crotone, con Lucchese e Novara interessate a lui.

Pineto: Cudini Nuovo Allenatore

Mirko Cudini è stato nominato nuovo allenatore del Pineto e firmerà un contratto biennale.

Catania: Attesa per la Risposta di Toscano

Il Catania attende la risposta definitiva del tecnico Domenico Toscano. Il vicepresidente Vincenzo Grella ha fissato un ultimatum, con il ds Daniele Faggiano che ha ribadito la necessità di avere il 60-70% dell’organico definito per il ritiro. Il club deve anche sfoltire il roster, con diversi giocatori che potrebbero partire, tra cui Samuel Di Carmine e Marco Chiarella, seguiti dalla Lucchese. Confermato invece il bomber Cianci, mentre Gabriele Artistico rimane un obiettivo.

Pescara: Tesser Favorito per la Panchina

Attilio Tesser rimane il favorito per la panchina del Pescara, nonostante le distanze sull’ingaggio. Il presidente Sebastiani cerca acquirenti per cedere il pacchetto di maggioranza della società. Davide Merola (24) è conteso da Cesena, Pisa, Spezia e Catania. Per l’attacco, i punti fermi sono Luigi Cuppone (27) e Christian Tommasini (26). Edoardo Vergani (23) potrebbe partire. Se Alessandro Plizzàri (23) lascia, sarà necessario trovare un nuovo portiere. L’ex centrocampista Alessandro Bruno potrebbe allenare l’Arzignano Valchiampo.

Contestazione a Pescara

I tifosi del Pescara proseguiranno la contestazione contro il presidente Daniele Sebastiani. Sono previste due manifestazioni di protesta: il 22 giugno alle 19 nel piazzale antistante la curva nord dello stadio Adriatico e il 29 giugno in Piazza della Rinascita alle 17.30.