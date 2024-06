Tuttosport: “Accardi-Sampdoria, al ds palermitano piacciono 3 calciatori del Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Accardi alla Sampdoria e gli occhi su alcuni calciatori rosanero.

Pietro Accardi ha deciso di tornare alla Sampdoria «per realizzare un sogno che porto da sempre nel cassetto». Lo si legge nella lettera con cui il dirigente siciliano ha dato ieri l’addio all’Empoli. «Dodici anni non si cancellano. Empoli è stata casa, passione, emozione e calore», le parole del nuovo direttore tecnico dei blucerchiati che alla fi ne – dopo le schermaglie degli ultimi giorni – si è lasciato bene con il presidente Corsi. Empoli e Sampdoria manterranno buoni rapporti e anzi il binario potrebbe essere percorso già nel corso di questa estate. Accardi punta a costruire una squadra da Serie A e potrebbe pescare anche tra i suoi ex giocatori già avuti in Toscana.

Uno degli obiettivi più caldi è quello del portiere Perisan, 26 anni, di proprietà dello stesso Empoli. Un’alternativa a Stankovic rientrato all’Inter e ad Audero, a sua volta fresco ex nerazzurro destinato alla cessione in quest’estate. Sulla lista della spesa di Accardi (che sarà ufficializzato lunedì) ci sono molti altri nomi che possono diventare obiettivi della nuova Sampdoria. A centrocampo, oltre a Stulac, piace Liam Henderson: entrambi nell’ultima stagione hanno giocato a Palermo.

In attacco i nomi seguiti sono Tutino – nell’ultima stagione al Cosenza e di proprietà del Parma – e La Mantia, al momento tornato alla Spal dopo il prestito alla Feralpisalò. Complicata la pista Borrelli dopo il riscatto del Brescia, più concreta l’idea Mancuso ora al Monza dopo il prestito al Palermo. Qualcuno soprattutto tra gli ex Empoli potrebbe avere un motivo in più per accettare la Sampdoria, ovvero ritrovare Accardi. Una lista della spesa a cui pensare però anche alla luce delle cessioni: Samp-Accardi sì e ora rivoluzione

IL DT LASCIA EMPOLI DOPO DODICI ANNI

si annuncia un’estate movimentata in uscita, su Leoni – appena riscattato dal Padova – si è inserito anche il Napoli oltre a Torino, Juventus, Inter e Tottenham. La Samp sta valutando di non cedere subito il difensore classe 2006. A livello societario intanto il piano di ristrutturazione dei debiti – dopo il fallimento evitato in extremis un anno fa – non ha ancora messo a posto i conti del club: la Sampdoria ha chiuso il bilancio 2023 con un rosso di 29,8 milioni. Il dato è stato reso noto a un mese di distanza dall’approvazione dello stesso. A incidere su questo dato le minusvalenze sul mercato, considerando anche la retrocessione in Serie B.