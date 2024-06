Corriere dello Sport: “Venezia-DiFra ci siamo. Rilancio Genoa per Krstovic. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

La sensazione è che non passeranno più di 48 ore ed entro la fine del weekend che sta per cominciare, Eusebio Di Francesco (54) scioglierà tutte le riserve e diventerà il nuovo allenatore del Venezia. Lo stesso ds Filippo Antonelli ieri ha confermato: «Di Francesco è uno dei profili che ci interessa ma vediamo nei prossimi giorni». Si sa che anche l’Empoli ha mostrato interesse per l’ex tecnico del Frosinone, ci sono stati colloqui anche su quel fronte, ma alla fine il Venezia sembra più determinato e stimolato a partire, mentre in Toscana le scorie della separazione da Nicola ancora vanno smaltite del tutto. Con i lagunari Di Francesco ha già parlato due o tre volte, approfondendo alcuni aspetti, tutto sembra pronto per arrivare in tempi brevi all’annuncio.

ANNUNCIO ZANETTI. Servirà pazientare ancora un po’ per l’ufficialità di Davide Nicola (51) al Cagliari. I dialoghi tra i sardi e l’Empoli per liberare l’allenatore proseguono. Sono state, ricordiamolo, approfondite anche le situazioni di due giocatori come Ardian Ismajli (27) e Sebastiano Luperto (27), ma non è stata presa ancora una decisione definitiva. Questo perché potrebbero essere percorse anche altre strade. I toscani intanto si dividono tra William Viali (49) e Gabriele Cioffi (48), con il primo particolarmente apprezzato dal neo ds Roberto Gemmi. A proposito di allenatori: il Verona ha annunciato la firma per i prossimi due anni di Paolo Zanetti (41).

PRESSING GENOA. All’Atalanta, dopo il riscatto di Charles De Ketelaere (23) dal Milan, è stata confermata la volontà di non spendere gli 8,5 milioni di euro per l’acquisto dell’esterno svedese di proprietà dello Spezia, Emil Holm (24). L’Udinese invece ha riscattato Lorenzo Lucca (23) dal Pisa: ai toscani 8 milioni di euro, mentre l’attaccante ha firmato un contratto fino al 2028. Il Parma punta ad un mercato da protagonista. Così, già da qualche giorno, sono stati avviati i contatti per il difensore Japhet Tanganga (25), libero dopo l’esperienza al Tottenham. Intanto ieri è stata annunciata la firma di Emanuele Valeri (25). L’esterno preso a parametro zero, reduce dall’esperienza al Frosinone, si è legato ai ducali fino al 2027. A Lecce, Pantaleo Corvino è determinato a rafforzare la squadra un po’ in tutti i reparti, ma secondo la politica del club potrebbe considerare anche delle nuove offerte in arrivo per Nikola Krstovic (24). L’attaccante montenegrino è sempre nel mirino del Genoa, che pensa a lui come possibile sostituto di Mateo Retegui (25). Il bomber giallorosso, ricordiamolo, viene valutato circa 12-15 milioni di euro. Non solo goleador: il Como continua a pensare a Alberto Dossena (25) che potrebbe lasciare il Cagliari in questa stagione a fronte di un’offerta sui 7 milioni di euro. Infine, la società rossoblù spera di riavere Gianluca Gaetano (24), finito anche nel mirino del Parma.