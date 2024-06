Panchina a Walter Zenga: una nuova occasione in Italia se l’è assolutamente meritata | In ritiro da metà luglio

Walter Zenga torna in Italia dopo la lunga esperienza all’estero. Offerta arrivata: tutti lo aspettano al ritiro.

Dopo avere girato il mondo da allenatore, Walter Zenga potrebbe fare finalmente ritorno in Italia. Da quattro anni, dall’esperienza di Cagliari del 2020, l’ex portiere infatti ha continuato a girare tra Indonesia, Emirati Arabi. La Serie A l’aveva lasciata con la Sampdoria nel 2015, poi era arrivata l’esperienza in Sardegna, con un subentro alla 27esima giornata che era valso ormai 4 anni fa la salvezza per il Cagliari.

Da allora Zenga ha sempre voluto tornare in Italia, ma si è accasato prima al Persita Tangerang e quest’anno agli Emirates, squadra della Lega Emirati Arabi. Il feeling con l’Arabia non manca all’ex Inter, che da decenni ha fatto da apripista al calcio in tutta la penisola arabica.

Dopo anni di Emirati e Qatar però, Zenga potrebbe essere tentato dalla chiamata di casa, e per lui c’è una panchina su cui sedersi pronta che aspetta solo il suo sì. Ecco la squadra interessata.

Zenga torna in Italia

Walter Zenga nelle prossime settimane potrebbe entrare in trattativa con un’altra squadra italiana, dopo il Cagliari a distanza di 4 anni il tecnico avrebbe voglia di ricominciare, e il Cosenza potrebbe essere la scelta giusta. I calabresi infatti, dopo un’ottima stagione in Serie B, sono ambiziosi e vorrebbero cambiare guida tecnica.

Salvato con serenità nella stagione appena finita, il Cosenza vorrebbe trovare il prossimo anno la forza di lottare per i playoff e puntare alla promozione in A, e Zenga potrebbe essere il nome giusto per portare la squadra nella massima categoria. Questo sempre che Viali venga esonerato, ma ci sono altri nomi caldi per la panchina dei calabresi.

I candidati oltre a Zenga

Come riportata da Gianlucadimarzio.com, Walter Zenga potrebbe sedere il prossimo anno nuovamente su una panchina italiana. L’ex Samp infatti, al momento agli Emirates nel campionato degli Emirati Arabi, potrebbe far ritorno in Italia e il Cosenza è a un passo dal non confermare Viali, tecnico che ha condotto la squadra quest’anno a 4 punti dalla Sampdoria ottava.

Sul taccuino della dirigenza calabrese ci sono anche Abate e Donati, ma Zenga rimane un candidato promettente. Da capire la volontà dell’allenatore, ma nei prossimi giorni la trattativa potrebbe prendere il largo.