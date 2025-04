ULTIM’ORA INTER – ESCLUSO DALLA LISTA DELLA CHAMPIONS: non potrà più giocare | Il regolamento non si può infrangere

Mazzata Inter, non potrà giocare in Champions League (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Clamoroso colpo di scena per l’Inter, il regolamento della UEFA parla chiaro e non può essere aggirato: il calciatore non potrà più giocare in Champions League.

Notizia dell’ultim’ora in casa Inter, accolta con sgomento e, anche, rassegnazione. Secondo il regolamento UEFA, infatti, il calciatore non potrà più scendere in campo in questa edizione della Champions League, non potendo così dare il suo contributo e aiutare i suoi compagni, lanciati alla conquista della coppa.

Una vera e propria mazzata, con i nerazzurri che sognano di compiere l’impresa del Triplete. Obiettivo attualmente alla portata, se si considera che Lautaro e compagni sono primi in classifica in Serie A con un modesto vantaggio sulla diretta inseguitrice (Napoli) e in semifinale di Coppa Italia.

In Europa, invece, gli uomini di Simone Inzaghi hanno vinto l’andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco e, in caso di successo o di pareggio nella gara di ritorno, staccheranno il lasciapassare per la semifinale della massima competizione continentale. Il sogno, dunque, ha pienamente ragione di essere alimentato, ma la tegola spuntata improvvisamente in queste ore rischia di rappresentare una brusca frenata alle ambizioni più elevate.

Come accennavamo in apertura, a causa delle norme della UEFA riferite alla Champions League, c’è un protagonista della fase a eliminazione diretta che dovrà essere escluso dalla lista del suo club per le eventuali semifinali e finale. Una grave perdita per il collettivo, indubbiamente, ma anche per il diretto interessato, il quale potrebbe essere privato del palcoscenico principale.

INTER SOTTO CHOC: CALCIATORE ESCLUSO DALLA LISTA UEFA

La società e i tifosi sono contrariati per l’accaduto, in quanto avrebbero voluto ancora poter contare sul suo talento e la sua tecnica sul perimetro di gioco in ambito europeo. Purtroppo, però, non sono previste deroghe: il regolamento è severo e non sono visibili spiragli all’orizzonte.

In qualche modo, però, Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Non certo per un momento di scarsa lucidità del tecnico piacentino, bensì per via del fatto che l’esclusione in questione non riguarda direttamente la sua compagine. Di conseguenza, per l’Inter questa defezione obbligata si potrebbe tramutare in un regalo del destino…

Inter, che beffa: non potrà più giocare in Champions League

La mannaia delle norme UEFA si sta per abbattere sul Barcellona, con particolare riferimento a Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha contribuito alla qualificazione alle semifinali dei catalani, dove però potrebbe non esserci per affrontare Inter o Bayern.

Questo perché Ter Stegen, portiere titolare della lista Champions, sta per rientrare dall’infortunio. L’ex Juventus era stato chiamato d’urgenza dai blaugrana per sostituirlo, ma ora, da regolamento, soltanto uno tra lui e il tedesco potrà essere impiegato. Scelta tecnica decisamente ardua per Hansi Flick.