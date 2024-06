Corriere dello Sport: “Messina: con il dt Provenzano, Chiavaro o Calaiò ds. Catania-Toscano Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

Il cannoniere del girone C della Lega Pro, Cosimo Patierno (33), è l’oggetto del desiderio della Carrarese appena approdata in B. Se la trattativa dovesse concludersi, Patierno potrebbe compiere quel salto di categoria che non è riuscito a concretizzare con l’Avellino, nonostante i suoi 20 gol. Col Cerignola trattativa intavolata per il centrocampista argentino Galo Capomaggio (27) offrendo come contropartita il difensore Erasmo Mulè (25). Oggi il Catania ufficializzerà l’ingaggio di Mimmo Toscano che ieri s’è liberato dal Cesena. Presentazione annunciata per le 15. L’ufficialità della conferma di Pietro De Giorgio alla guida del Potenza è arrivata ieri, in occasione della presentazione del nuovo ds Enzo De Vito.

FERMENTO A BENEVENTO. Il dg del Benevento, Marcello Carli, è alla ricerca di una prima punta, di un esterno destro di piede mancino e di una seconda punta a sinistra. Piacciono Jacopo Manconi (30), era al Modena in B, e Andrea Rizzo Pinna (24), svincolatosi dalla Lucchese. Trattativa per il rinnovo con Amato Ciciretti (30). Tanti i prestiti di ritorno, Acampora (30) e Koutsoupias (24) dal Bari, Viviani (24) dal Cosenza, Tosca (31) dall’Al Riyadh, Letizia (34) dalla Feralpi, quest’ultimo in attesa giovedì 20 (con Pastina ) del verdetto del TFN per la vicenda scommesse. Di ritorno molti giovani interessanti come il portiere Esposito (19) e l’esterno Parisi (20) e Sena (20) dal Siracusa

CASERTANA IN AZIONE. Trevor Trevisan (40) e Manuel Iori (42), nuovo ds e nuovo allenatore della Casertana, in città tra oggi e domani per la firma. Il portiere Giacomo Venturi (32) e l’attaccante Adriano Montalto (36) difficilmente rimarranno a Caserta (il primo piace al Gubbio dell’ex ds Degli Esposti; il secondo alla Reggina). Largo ai giovani, ma non è da escludere il ritorno di Alessio Curcio (34). In stand-by Armando Anastasio (27) e Daniele Celiento (29).

LA NUOVA TORRES. Il club vuole confermare Christian Fabriani e Giacomo Siniega . Non verrà invece rinnovato il veterano Aleandro Rosi (37), ex Roma e Perugia. Il difensore Riccardo Pinna (23) potrebbe giocare in D col Latte Dolce. Messina al lavoro (s.c.) – Dopo l’accordo col tecnico Giacomo Modica , il Messina è alla ricerca di due figure dirigenziali prima di iniziare il mercato. Saverio Provenzano potrebbe ricoprire il ruolo di diggì o di consulente del club. Il ds Domenico Roma al Foggia. Due i nomi circolati per sostituirlo: Agatino Chiavaro e Umberto Calaiò . Il difensore del Crotone Davide Bove (26) interessa a Lumezzane, Gubbio, Latina e Trapani.