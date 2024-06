Corriere dello Sport: “Il Pisa ripartirà da Pippo Inzaghi. A centrocampo occhi su Segre e Luperini”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Pisa.

Si lavora ancora sulle modalità dell’addio di Alberto Aquilani dopo quello già formalizzato del ds Stefano Stefanelli. Non sono previste sorprese: Pippo Inzaghi guiderà il Pisa nelle prossime due stagioni e l’ufficializzazione arriverà alla fine del mese o nei primi giorni di luglio. Potrebbe essere più veloce la nomina del nuovo direttore sportivo: il ballottaggio è ristretto a Giovanni Rossi, ex Sassuolo, e Mattia Baldini della Samp. La notizia del giorno è il contro-riscatto esercitato dalla Juventus per il giovane esterno Tommaso Barbieri (nella foto) protagonista di un’eccellente stagione in nerazzurro con tre reti e altrettanti assist.

Il Pisa è già al lavoro per sostituirlo: si punta al prestito del promettente esterno Niccolò Pierozzi (22) che ha lavorato con Inzaghi a Salerno e piacciono anche Gregorio Luperini (30), pisano di nascita nell’ultima stagione alla Ternana e il centravanti del Palermo Matteo Luigi Brunori (29). Sempre per la prima linea, interesse per lo svincolato Andrea Rizzo Pinna (24), 14 reti e 7 assist nell’ultimo torneo di C con la Lucchese, ma su lui c’è anche l’interesse del Sudtirol e di diverse società blasonate di C. Confermato anche il gradimento per Jacopo Segre (27 anni), centrocampista, in scadenza del Palermo che piace anche al Lecce.