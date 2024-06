Corriere dello Sport: “Catanzaro stretta sul nuovo tecnico. Palermo e Cagliari su Vandeputte”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Catanzaro con Vandeputte nel mirino del Palermo.

È stato un avvio di settimana ancora con tanti nomi in ballo per il Catanzaro, pronto a comporre il puzzle inserendo le ultime due pedine più importanti per la gestione del sodalizio che vuole affrontare la seconda consecutiva stagione in serie B senza soffrire, nonostante gli scossoni che nella settimana scorsa hanno rivoluzionato un assetto collaudato da anni.

IL DG MORGANTI. Anche nello scorso fine settimana Floriano Noto, presidente del Catanzaro, ha agito in prima persona, ma d’ora in poi ha anche il conforto del neo dg Paolo Morganti, da ieri in sede nel suo primo giorno di lavoro effettivo che lo vedrà molto dietro la scrivania, occupandosi poco delle situazioni di campo. Sfruttando le esperienze maturate nella Juventus negli ultimi anni, Morganti metterà a frutto il proprio know how al Catanzaro che è in procinto di progettare e realizzare un suo centro sportivo.

DS, POI IL TECNICO. Intanto le consultazioni per arrivare al direttore sportivo sono agli sgoccioli. Dai tre profili presi in considerazione negli ultimi giorni, ovvero Davide Vaira ex Modena che ha incontrato il presidente Noto, Giancarlo Romairone, ex Carpi, Bari e Triestina, forse uscirà come prescelto l’outsider Ciro Polito, fresco ex Bari, in un giro di ds che vedrà Giuseppe Magalini al club pugliese. La scelta che verrà operata sul ds darà anche indizi sulla successiva opzione dell’allenatore. Difficile capire se ci sarà continuità con le idee messe in campo, in maniera mirabile, nelle ultime stagioni da mister Vivarini. In questo caso il maggiore indiziato ad occupare la panchina giallorossa sarebbe Alberto Aquilani, mentre nel caso in cui si volesse dare discontinuità un’ipotesi porterebbe a Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Ng o Stefano Vecchi (Vicenza).

ROSA DA RIFONDARE. Con un ciclo praticamente chiuso (Vivarini), la sensazione è che rimarranno in pochi rispetto alle rose delle ultime stagioni. Ad ogni modo se ne riparlerà tra pochi giorni, ovvero quando in giallorosso ci saranno idee tecniche più definite e condivise dalle varie figure dirigenziali. A fare gola al mercato ci sono il miglior assistman della serie B, il belga Jari Vandeputte (28), autore di 9 reti, seguito da Cagliari e Palermo, insieme al portiere Andrea Fulignati (29) che potrebbe approdare alla Cremonese ed al difensore centrale brasiliano Matias Antonini (26). Ma si tratta di capitoli da affrontare con chi il Catanzaro si sta attrezzando a scegliere (ds e tecnico). Con la tifoseria che freme, la società vuole fare presto e bene.