Corriere dello Sport: “Rivoluzione Sassuolo. C’è Brunori per Grosso”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla rivoluzione in casa Sassuolo e l’obiettivo Brunori.

La rivoluzione neroverde accende i riflettori sull’attacco. Fabio Grosso lavora con Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri a un cambio drastico per la costruzione di un Sassuolo fatto di gente motivata, col pedigree e qualche giovane di talento. Il rebus è Mimmo Berardi : una decisione verrà presa d’intesa con il giocatore (non è scontato che se ne andrà), mentre è già deciso l’addio di Pinamonti , Laurienté e Defrel. Rimbalzano i primi nomi,quali Matteo Brunori (29) che col Palermo la scorsa stagione ha segnato 17 gol in 37 presenze, e il 21enne Sebastiano Esposito reduce da 6 reti in 23 gare con la Samp e di ritorno all’Inter, pronta a girarlo. L’attacco farà pure i conti con i rientri per fine prestito di Alvarez dalla Samp, Moro dallo Spezia, di Antiste dalla Reggiana e D’Andrea dal Catanzaro, oltre al 19enne talento di casa Flavio Russo , che con la Primavera campione d’Italia ha fatto 24 gol in 35 presenze.

PASSO INDIETRO. Pinamonti se ne va. Il procuratore Enzo Raiola cercherà per lui la miglior sistemazione dopo le due stagioni in Emilia con 16 gol in campionato. «A breve faremo il punto della situazione con Palmieri – ha detto Raiola a Radio Sportiva -, gli estimatori non mancano, la retrocessione è stata inaspettata. Faremo le valutazioni con la società, per lui ci sarà un altro step importante, lavorando per portarlo sempre più avanti e aspettare la chiamate in Nazionale». Raiola esterna tutta l’amarezza per l’epilogo della stagione e proietta al futuro il 25enne attaccante di Cles. IL RITORNO. C’è un ritorno, visto con curiosità, del 21enne terzino sinistro Edoardo Pieragnolo , che Palmieri portò al Sassuolo e che il tecnico Grosso ha deciso di valutare in ritiro dopo il prestito alla Reggiana. Al suo primo anno tra i pro’, del laterale ha parlato bene più volte il tecnico Alessandro Nesta, contando 4 gol e 4 assist in 33 presenze e la convocazione nell’Under 21 azzurra. Per la fascia sinistra c’è da vedere il destino di Josh Doig.

HENRIQUE IN BRASILE. Lo danno tutti in Brasile. Matheus Henrique si prepara ad andarsene. Il Cruzeiro, secondo quanto riferisce O Globo, avrebbe già raggiunto un primo accordo con il giocatore e attende che il Sassuolo faccia una richiesta economica. Il club emiliano è orientato a trattare il 26enne centrocampista da una base minima di 6 milioni, ricordando che nel 2021 vennero spesi 10 milioni di euro per averlo dal Gremio (nel pacchetto inserito pure Ruan Tressoldi per altri 5 milioni) e che il suo contratto scade a giugno 2026. Per il futuro restano in sospeso Daniel Boloca e Kristian Thorstvedt , immaginando il rientro alla base di Andrea Ghion per giocarsi un posto con Luca Lipani , classe 2005, e gli altri.