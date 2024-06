Corriere dello Sport: “D’Aversa, sì all’Empoli. Il Genoa punta Turati. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

L’Empoli ha scelto Roberto D’Aversa come nuovo allenatore. Dopo i proficui contatti di domenica, che hanno convinto il tecnico a congelare in qualche modo l’accordo con il Cesena, ieri c’è stato un vertice decisivo tra l’allenatore e gli azzurri. L’ex tecnico del Lecce vuole fortemente la Serie A dopo averla lasciata lo scorso 11 marzo in seguito alla testata a Thomas Henry e il conseguente esonero. Certo è che dopo i mancati riscatti di tanti giocatori e l’addio di M’Baye Niang questa sarà una sessione non facile per i toscani.

Ma, da quanto trapela, la volontà del direttore sportivo Roberto Gemmi è quella di studiare una formula per riportare Bartosz Bereszyński, esterno polacco di proprietà della Sampdoria. Chi ha molto mercato è sicuramente Liberato Cacace. Dopo un finale di stagione da protagonista, il terzino neozelandese ha infatti attirato l’interesse di diverse società tedesche, tra cui il Bochum. A loro potrebbe aggiungersi presto anche l’Union Berlin, vista la programma partenza di Robin Gosens, nel mirino del Bologna, e la necessità di rafforzare quindi le corsie con giocatori di gamba.

Tornando agli allenatori, lo sprint dell’Empoli per il nuovo tecnico ratifica di fatto l’ufficialità di Davide Nicola al Cagliari. I sardi avevano comunque preferito aspettare qualche giorno in più per annunciare l’erede di Claudio Ranieri, visto che la prima richiesta dei toscani per liberare Nicola era considerata troppo alta. Il classico gioco delle parti, insomma, che permetterà ai sardi di risparmiare qualcosa e all’Empoli di incassare comunque un indennizzo per Nicola.

ARRIVI. Passando al Lecce, ieri i salentini hanno accolto l’attaccante spagnolo Tete Morente, oggi in città per le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto. Per i giallorossi si tratta del secondo arrivo a parametro zero, dopo quello del centrocampista francese Balthazar Pierret. Nei piani dei salentini c’è sempre il difensore angolano Kialonda Gaspar dell’Estrella Amadora: va battuta la concorrenza del Cagliari. Il Genoa ha l’accordo con il Marsiglia per l’acquisto di Vitinha a 15 milioni di euro. L’intesa prevede anche un diritto di riscatto per i francesi, pronti ad accogliere Giovanni Rossi come nuovo ds: l’ex Sassuolo ha già lavorato con Roberto De Zerbi. Il Genoa prosegue poi il casting per il nuovo portiere che dovrà sostituire Josep Martinez, a un passo dall’Inter. Si sussurra anche di un tentativo per Stefano Turati, ma il club neroverde è stato chiaro: il giocatore, reduce dal prestito al Frosinone, può partire solo a titolo definitivo. Il Monza è consapevole dei numerosi interessamenti per Warren Bondo. che, oltre alla Fiorentina, piace molto in Ligue 1: costa 10 milioni di euro. Il Como non molla Alberto Dossena, già nel mirino del Bologna, mentre l’Empoli pensa a Sebastiano Esposito.