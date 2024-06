Gds: “Palermo, il mercato passa dagli addii. Sono tutti a “rischio”

In porta si attendono novità su Pigliacelli, in difesa su Lucioni e Nedelcearu, a centrocampo su Segre e in attacco su Brunori e Soleri

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Il Palermo è pronto a iniziare una nuova stagione con una sessione di mercato cruciale alle porte. Con il ritiro fissato per tre settimane, il neo-direttore sportivo De Sanctis è al lavoro per costruire una squadra competitiva che possa essere messa a disposizione di Dionisi sin dai primi giorni della preparazione. Ecco una panoramica delle principali priorità e delle possibili trattative:

Portieri

Pigliacelli: Probabilmente in partenza.

Desplanches: Pronto a prendersi i pali, ma potrebbe arrivare un portiere più esperto come Consigli per dare maggiore sicurezza al reparto.

Difesa

Marconi: Ha già lasciato la squadra.

Lucioni: La sua permanenza è incerta, con lo Spezia interessato.

Nedelcearu: Anche la sua situazione è in bilico.

Ferrari: Profilo gradito per la sua esperienza e leadership, potenziale rinforzo per la difesa centrale.

Fasce Laterali

Aurelio: Potrebbe essere girato in prestito per accumulare esperienza.

Quagliata: Interessante opzione per la fascia sinistra, soprattutto se gli Stati Uniti avanzassero in Coppa America, creando un buco temporaneo nel reparto.

Centrocampo

Segre: Ha un anno di contratto rimanente, con Lecce e Pisa che hanno mostrato interesse. La sua permanenza dipenderà dalle offerte e dalle esigenze della squadra.

Attacco

Brunori: Fulcro del mercato in uscita, con diverse squadre interessate, ma nessuna trattativa concreta avviata.

Esposito: Resta una pista valida in entrata.

Alternative: In caso di partenza di Brunori, il Palermo potrebbe puntare su un attaccante esperto capace di garantire un buon numero di gol.

Strategie di Mercato

Portiere: Assicurarsi un secondo portiere esperto se Pigliacelli parte.

Difesa: Rafforzare il reparto con l’acquisto di Ferrari e valutare le situazioni di Lucioni e Nedelcearu.

Fasce Laterali: Acquistare un terzino sinistro per coprire l’eventuale assenza temporanea e il prestito di Aurelio.

Centrocampo: Monitorare l’interesse per Segre e valutare eventuali rinforzi.

Attacco: Decidere il futuro di Brunori e, in caso di cessione, cercare un attaccante di esperienza.

Prossimi Passi

Le valutazioni più approfondite verranno fatte durante il ritiro a Livigno. L’obiettivo di De Sanctis è di avere le idee chiare e le trattative ben avviate prima dell’inizio della preparazione per garantire a Dionisi un’ossatura di squadra solida e competitiva per affrontare al meglio il prossimo campionato.