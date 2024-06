Gds: “Il Palermo apre il casting per la regia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che apre il casting per la regia.

Il Palermo è alla ricerca di un nuovo regista per la prossima stagione, una figura chiave per alzare il livello della squadra e puntare alla promozione diretta. La squadra si orienterà probabilmente verso un modulo con tre centrocampisti, come il 4-3-3 o il 4-3-1-2, rendendo ancora più cruciale l’acquisizione di un playmaker di qualità. Ecco una panoramica delle principali opzioni e delle dinamiche di mercato in corso:

Priorità del Mercato

Luca Mazzitelli

Attuale Club: Frosinone

Caratteristiche: Esperienza nella promozione in Serie A con Monza (2022) e Frosinone (2023). Buona propensione realizzativa, con almeno 3 reti segnate in quattro degli ultimi cinque campionati.

Situazione: Non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra Palermo e Frosinone, ma De Sanctis potrebbe sfruttare lo stallo attuale nel club ciociaro per avanzare un’offerta. Il Parma è un altro club interessato a Mazzitelli.

(Hasa)

Attuale Club: Juventus Next Gen

Caratteristiche: Giovane (classe 2004), con doti di leadership e convocazioni in prima squadra della Juventus. Ha chiuso la stagione in Serie C con 2 gol e 7 assist. Già nel giro della Nazionale Under 21.

Situazione: La Juventus ha un buon rapporto di mercato con il Palermo, il che potrebbe facilitare una trattativa.

Alessandro Bianco

Attuale Club: Fiorentina (rientrato dal prestito alla Reggiana)

Caratteristiche: Giovane e promettente, la Fiorentina vorrebbe trattenerlo, specialmente dopo il mancato riscatto di Arthur dalla Juventus e Lopez dal Sassuolo.

Situazione: Il Palermo sta monitorando la situazione e potrebbe fare un tentativo se si presenteranno i presupposti giusti.

Nicolas Viola

Attuale Club: Cagliari

Caratteristiche: Ha già giocato nel Palermo nel 2012/13, ma con poche presenze. Attualmente considerato incedibile dal Cagliari.

Situazione: Opzione meno probabile, dato che il Cagliari non sembra disposto a cederlo.

Considerazioni Tattiche

Il nuovo regista dovrà essere in grado di fare da ponte tra difesa e attacco, garantendo fluidità nel gioco e contribuendo anche in fase realizzativa. La scelta del giocatore influenzerà significativamente la capacità del Palermo di raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Possibili Movimenti

Stulac: Non dovrebbe essere confermato, con Verona e Sampdoria interessate.

Gomes: Potrebbe partire se arriva un’offerta interessante dalla Serie A o dall’estero.

Damiani: Potrebbe rimanere come riserva, ma anche per lui ci sono movimenti da club di Serie B o C.

Obiettivi a Breve Termine

Con il ritiro previsto tra tre settimane, De Sanctis mira a definire il più possibile le trattative in modo da fornire a Dionisi una rosa con una solida ossatura già dai primi giorni della preparazione.

Il casting per il nuovo regista del Palermo è uno dei temi più interessanti dell’estate rosanero. La dirigenza sta lavorando per trovare il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva in grado di puntare alla promozione diretta. La scelta finale del regista sarà cruciale per il futuro del Palermo nella prossima stagione.