Gds: “Il Palermo apre il casting per la regia. Da due anni un ruolo…sfortunato”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che apre il casting per la regia.

Quello del regista è stato uno dei ruoli più delicati in casa Palermo negli ultimi due anni, con tre diversi interpreti che non hanno mai trovato una quadra o comunque quella continuità in grado di dare una

scossa che in determinati momenti sarebbe servita: a occupare tale posizione è stato soprattutto Gomes,

ma né lui né Damiani né Stulac hanno trovato il giusto bilanciamento tra la copertura davanti alla difesa e

l’impostazione per mettere in movimento gli attaccanti.

Per il 2024/25 i rosa, oltre ad attingere dal mercato, avrebbero a disposizione un’ulteriore opzione: arretrare il baricentro di Ranocchia inserendolo in regia. Tale scelta sarebbe complicata perché toglierebbe dalla trequarti uno degli elementi più ispirati, limitandolo a compiti quasi esclusivamente difensivi e tenendolo a eccessiva distanza dalla fase offensiva: non proprio il massimo per un giocatore che nello scorso campionato, giocando dietro le punte, è andato a segno in quattro partite di fila a febbraio.

Se è difficile che a occupare quel ruolo sia il numero 14, lo è altrettanto che a farlo sia uno tra quelli che lo ha ricoperto nell’ultimo biennio: benché l’esperimento Gomes non sia da considerare al capolinea, ogni tentativo di metterlo in regia si è scontrato con una propensione offensiva pressoché nulla e con una velocità molto bassa in impostazione; il francese ha spesso compiuto un gran lavoro da incontrista (con contrasti energici ma puliti) e nella protezione del pallone, tuttavia in fase conclusiva è apparso troppo timido e il suo gioco quasi monotematico. Stulac, nonostante un piede che sui calci piazzati si è dimostrato più d’una volta caldo, ha visto la fiducia nei suoi confronti in progressiva diminuzione a causa di un approccio troppo lento in fase di ripartenza e di una copertura non sempre ottimale davanti alla difesa; Damiani, dopo un primo anno a Palermo in cui non ha avuto molto spazio, ha disputato un’ottima annata con la Juventus Next Gen dando prova di una regia sapiente e precisa, ma difficilmente avrà a disposizione lo stesso ruolo in una squadra che punta di diritto alla promozione diretta.