L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Carmine Parlato, allenatore del Savoia: «. Temo che non riusciremo a finire la stagione. Sarà impossibile adottare lo stesso metro in Serie D, tra tamponi e controlli. I ragazzi seguono quanto stabilito, ma per l’impegno agonistico emergono dei dubbi. Occorrerebbero tamponi, normali per i club di A, B e forse C, ma non per quelli di Serie D. La maggioranza di calciatori riceve rimborsi spese di 1.000 euro e alcuni anche di 500».