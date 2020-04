L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’eventuale ripresa della Serie A. Lega e FIGC attaccano Malagò, presidente del CONI, per le sue parole poco felici nei confronti del mondo del calcio. Dal Pino, presidente della Lega A, ha diramato un comunicato in cui ribadisce le previsioni contrattuali con i broadcaster titolari dei diritti tv, evidenziando la propria autonomia nel prendere decisioni di natura economica con i propri partner. Malagò non ha replicato, ma ha reagito con stupore, considerando l’eguale importanza conferita a tutte le discipline sportive italiane. Dalla sua parte si sono schierati gli altri sport.