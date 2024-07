Corriere dello Sport: “La Salernitana resta a Iervolino. Ma lascia Sottil”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Salernitana.

Era tutto nell’aria da giorni. E ieri alle 15 è saltata la trattativa col Fondo americano Brera Holdings. Qualche ora prima era circolata la notizia della probabile rinuncia all’incarico di allenatore da parte di Sottil, che deciderà oggi. Iervolino resta il proprietario della Salernitana, ma potrebbe non fare più il presidente. Il progetto diventa di nuovo all’insegna della “sostenibilità”. Petrachi resta. Aveva in mano vari giocatori: Coda, Vandeputte, Curto. Ora bisognerà investire su calciatori meno costosi e quasi certamente individuare un nuovo allenatore, anche se solo oggi Sottil scioglierà la riserva. Ma al 95% rinuncerà.

È durata oltre 2 mesi la trattativa con gli americani. Ma dei 25 milioni, la cifra offerta con un pagamento in 5 rate, non s’è visto un euro. Iervolino ha chiesto garanzie anche relative al progetto tecnico futuro. E quando le garanzie sono state comunicate a Iervolino, rottura inevitabile. L’ex Udinese aveva accettato la panchina per un progetto ambizioso che gli americani avrebbero garantito. Quando si è accorto che non si sarebbe più verificato, ha cominciato a manifestare le sue perplessità. E oggi chiederà alla Salernitana di non depositare il contratto in Lega.