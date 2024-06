Di Marzio: “Cremonese, fatta per Vandeputte e Fulignati. Ora si spinge per Coda e Brunori”

Cremonese scatenata in queste ultime ore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su “X” i grigiorossi avrebbero trovato l’intesa sia per Vandeputte sia per Fulignati, due profili accostati anche al Palermo. Il club lombardo verserà 4,7 milioni di euro nelle casse dei calabresi (3,3 più bonus per il belga e 1,4 per il portiere) e non intende fermarsi. L’obiettivo della Cremonese è quello di far tornare Massimo Coda e di spingere per Matteo Brunori.

