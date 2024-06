Palermo, la dirigenza al lavoro per un nuovo arrivo nell’area sanitaria: ad un passo il medico Massa

Palermo, la dirigenza al lavoro per un nuovo arrivo nell’area sanitaria: ad un masso il medico Massa

La rivoluzione in casa Palermo sembra non fermarsi. Dopo il cambio in panchina, con l’arrivo di Dionisi, e del direttore sportivo con l’arrivo di De Sanctis, il club sta lavorando per effettuare altri cambi e azzerare, o quasi, quanto fatto nei due anni precedenti.

La dirigenza secondo quanto appreso dalla nostra redazione starebbe lavorando anche ad un nuovo innesto nel settore sanitario. Il club di viale del Fante, infatti, è al lavoro per far arrivare in Sicilia Bruno Massa, che nell’ultima stagione è stato medico sociale della Sampdoria prima con la squadra di Pirlo impegnata nel campionato di Serie B e poi “trasferito” alla Sampdoria Woman a stagione in corso

Massa, nella stagione 22/23, ha lavorato nel Bologna come medico del settore giovanile. In quell’occasione ha avuto modo di conoscere Andrea Stegagno, attuale responsabile del club rosanero.

Dunque continua la rivoluzione in casa Palermo in vista del prossimo campionato di Serie B.