L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’attacco della Serie A al ministro Spaafora. La Lega ha chiesto una data certa per riaprire i centri sportivi e riprendere gli allenamenti. In via Rosellini la voglia di tornare in campo è grande perché tanti club sanno che se ciò non succedesse per il movimento italiano sarebbe un disastro. Il rischio di fallimento per alcune società sarebbe concreto. L’ultima data utile per riprendere a giocare è il 14 giugno, altrimenti non ci saranno più i tempi per completare campionato e Coppa Italia. Con gli allenamenti di nuovo al via dal 18 maggio, l’idea è quella di tornare in campo per la prima gara ufficiale il 9 e il 10 giugno, sempre con le semifinali di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter.