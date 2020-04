L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su Langella in versione eSports. Dopo Rizzo, Pinna, anche il centrocampista rosanero scenderà in “campo” contro il vincitore di un torneo targato Palermo eSports. Difficile trovare l’agenda priva di impegni per la squadra virtual rosanero. Dopo aver battuto il Giugliano 1-0 nel campionato di Serie A VPL, questa sera alle 19 affronteranno un’amichevole internazionale contro i danesi dell’Esbjerg.